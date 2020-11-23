石藥首三季純利升25%
文章日期：2020年11月23日 12:30
石藥（1093）公布，截至9月底首三季純利35.18億元（人民幣，下同），按年上升25.15%；每股盈利29.43分，不派中期息。期內收入192.15億元，按年升14.64%。
石藥半日報8.18元，無升跌。公司指，集中採購中標藥物快速佔據醫院市場及擴大品種的市場空間，新獲批產品歐欣妥於9月成功上市，連同其它新上市產品帶來新的銷售貢獻，期內成藥業務錄得銷售收入157.13億元，按年增加17.4%。
維生素C原料產品因出口市場需求放緩，價格於第三季相應回落，期內錄得銷售收入14.38億元，按年減少9.9%；抗生素原料業務銷售收入則按年升6.6%至7.62億元，期內市場需求平穩，產品價格略微回升。
記者：陳子凌
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