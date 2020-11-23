恒指半日跌48點 小米季績前漲半成 藍籌最強

新冠肺炎確診個案屢創新高，港股今早創四個半月高後走勢轉弱，大市半日高開低收。恒指半日跌48點或0.18%，報26403點，成交金額782億元；國指升88點或0.84%，報10642點。恒生科技指數收報8067點，升0.87%。

友邦(1299累市，跌3.69%，收報86.2元，拖低恒指103點。ATMX逆市揚，騰訊（0700）收報591.5元，升0.6%；阿里巴巴（9988）收報264.2元，升4.43%；美團（3690）收報304.4元，升0.07%；明日放榜的小米（1810）平上市高位26.95元，收報26.85元，升5.09%，為表現最好藍籌。

疫情惡化，航空股無運行。國航（0753）收報6.13元，跌3.01%；南航（1055）收報4.65元，跌4.52%；東航（0670）收報3.44元，跌1.43%；國泰（0293）收報6.8元，跌4.63%。

市場料未來防疫措施將會收緊，網購股受捧。香港電視（1137）收報12.9元，升4.37%。另日清食品（1475）同樣向，上，收報7.09元，升2.75%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.81元，升5.19%。

餐飲股偏軟。大家樂（0341）收報16.94元，跌4.19%；叙福樓（1978）收報0.485元，跌1.02%；稻香（0573）平上市低位0.82元，收報0.82元，無升跌；太興（6811）收報1.32元，跌2.94%；海底撈（6862）收報55.1元，跌2.04%；九毛九（9922）收報18.14元，跌0.77%。

濠賭股半日表現弱勢，金沙中國（1928）收報32.5元，跌4.97%，為表現最差藍籌；新濠國際發展（0200）收報14.7元，跌4.3%；美高梅中國（2282）收報10.98元，跌6.63%；澳博控股（0880）收報8.81元，跌6.08%；永利澳門（1128）收報12.86元，跌5.86%；銀河娛樂（0027）收報58.8元，跌4.47%。

恒大地產戰略投資者簽補充協議，深圳和廣州國資委下屬企業接盤300億元權益。另恒大物業尋求通過香港IPO。恒大（3333）收報16.6元，跌0.12%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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