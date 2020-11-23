中國市場監管總局早前就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求意見，規管平台經濟領域的壟斷行為。阿里巴巴（9988）董事局主席、首席執行官張勇在「數字經濟與科技抗疫」主論壇上表示，為了保障互聯網和數字經濟更為有序健康的發展，國家有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，他認為這是非常及時和有必要。

張勇又指，中國的數字經濟能夠發展到今天，走在全球的前列，並且湧現出一批優秀的互聯網公司和平台性的企業，這是得益於中國改革開放的大時代，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於中國這個全球最大的市場。他表示，中國利用數字技術抗疫和恢復經濟取得的巨大成果，已表明中國數字經濟建設已經走在全球的最前列。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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