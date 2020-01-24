港元拆息普遍向下 一個月HIBOR持平
文章日期：2020年11月23日 11:22
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌，最新報0.10321%
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.07點子至0.03786%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05286%；2星期HIBOR跌0.12點子至0.07024%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至0.30804%；6個月期HIBOR跌0.42點子至0.54161%；12個月期HIBOR跌0.57點子至0.70571%。
港元現報7.754元，升值1點子；美元指數現報92.965，升值0.002點。
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講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
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報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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