第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，香港與新加坡旅行氣泡計劃推遲兩周，國泰航空（0293）應聲急跌，曾跌最多6.59%，創逾三個月最大即市跌幅，低見6.66元。

惟Jefferies發表報告指，香港與新加坡旅行氣泡計劃推遲兩周、以及香港病例的持續增長都不會對國泰客運量形成大的衝擊，因為負面因素和巨大虧損已眾所周知。

該行認為，投資焦點應轉向明年的復蘇。國泰管理層早前預計客運業務第四季度載客量不及2019年水平的10%，但因全球疫苗的發展，到明年下半年或恢復至2019年水平的50%以上。

此外，Jefferies認為，香港與新加坡旅行氣泡計劃只屬「模板」，明年可能會拓展到10個其他國家，故維持對國泰「買入」評級，小幅下調目標價至8.5元。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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