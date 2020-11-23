疫情惡化兼旅行氣泡推遲 國泰創逾三個月最大跌幅
文章日期：2020年11月23日 09:48
第四波新冠肺炎疫情來勢洶洶，香港與新加坡旅行氣泡計劃推遲兩周，國泰航空（0293）應聲急跌，曾跌最多6.59%，創逾三個月最大即市跌幅，低見6.66元。
惟Jefferies發表報告指，香港與新加坡旅行氣泡計劃推遲兩周、以及香港病例的持續增長都不會對國泰客運量形成大的衝擊，因為負面因素和巨大虧損已眾所周知。
該行認為，投資焦點應轉向明年的復蘇。國泰管理層早前預計客運業務第四季度載客量不及2019年水平的10%，但因全球疫苗的發展，到明年下半年或恢復至2019年水平的50%以上。
此外，Jefferies認為，香港與新加坡旅行氣泡計劃只屬「模板」，明年可能會拓展到10個其他國家，故維持對國泰「買入」評級，小幅下調目標價至8.5元。
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