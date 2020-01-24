上周美股向下，惟港股未有跟隨。恒指今早高開208點或0.79%，報26659點，成交金額49億元；國指今早高開92點或0.88%，報10646點。恒生科技指數開市報8100點，升1.28%。

港交所（0388）今日(23日)推出恒生科技指數期貨，ATMXJ向好。騰訊（0700）領升，開市升1.87%，報599元，貢獻恒指51點。阿里巴巴（9988）報263.2元，升4.03%，為升幅最大藍籌；美團（3690）報308元，升1.25%；小米（1810）報26元，升1.76%；京東（9618）報341元，升1.49%。九龍倉置業（1997）跌1.86%，報37元，是跌幅最大的藍籌。

新冠肺炎疫情有惡化跡象，航空股全線跌，國航（0753）報6.22元，跌1.58%；南航（1055）報4.78元，跌1.85%；東航（0670）報3.43元，跌1.72%；國泰（0293）報6.88元，跌3.51%。

第四波疫情開始，未來社交防疫措施勢收緊，網購股香港電視（1137）有支持，報13.04元，升5.5%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）報0.79元，升2.6%；優品360（2360）平開，報2元。

汽車股普遍向上。戴姆勒與吉利控股合作開發動力總成系統，吉利汽車（0175）報23.4元，升1.3%。華晨中國（1114）公布，中證監決定對華晨汽車涉嫌信息披露違法違規立案調查，華晨報7.48元，無升跌。

其餘個股方面，中石油（0857）和中海油（0883）據悉考慮收購埃克森美孚在伊拉克油田的權益。中石油報2.52元，升0.8%；中海油（0883）報8.89元，升1.6%。

恒大地產戰略投資者簽補充協議，深圳和廣州國資委下屬企業接盤300億元權益。另恒大物業尋求通過香港IPO。恒大（3333）報17.04元，升2.53%。

石藥（1093）今日公布業績，報8.22元，升0.49%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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