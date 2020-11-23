環球股市高位整固，價值股持續上升後遇沽壓，科技股嘗試回勇，但力度一般。但這個「科技股」主要是指傳統大型科技股，美國是FANG、微軟、英偉達、AMD等等，港股則是ATMXJ等，但二線科技股、電動車股、小型電動車概念股很多都炒到飛起，市場並不似是避險，較大可能是高位整固，等待不明朗因素如美國總統選舉結果確認、拜登給出更明確經濟和外交政策等。二線科技股主要在美國上市，本港掛牌不多，網易（9999）則有條件炒落後。

美國財長姆努欽拒絕延長幾項聯儲局的緊急貸款，美股期貨回落、上周五開市後跌幅收窄、尾市再擴大。幾項緊急貸款由第三季起僅發放130億美元，延長還要停止，對金融市場均沒有影響。當然，特朗普在離任前的舉動難以預測，也會對股市構成影響。

價值股友邦（1299）在90元關口見初步阻力，匯控（0005）在40元關口前反覆，長和（0001）在250天線徘徊。騰訊（0700）和美團（3690）則在600元和300元水平。重磅股都乏力，恒指也在26500點水平受阻。11月至今已累積上升2300點，總會有調整需要，加上全球盤路傾側，部署太過樂觀，也令上升動力暫時減弱。短線仍在26000點至26500點水平徘徊。

美股電動車股向好，比亞迪（1211）上周五升6%。比亞迪自從突破200元後進入整固期，但一直都守住20天線，上周五升破短線下降軌，整固已完成，現在就看回升力度有多大。

在線遊戲穩步發展

科技股中，網易一直大落後，在遊戲市場排於騰訊身後，在其他領域的存在感也不足。但剛公布第三季業績勝預期，收入增長27.5%至186.6億元（人民幣‧下同），當中在線遊戲服務淨收入138.6億元，佔比74.3%，純利30億元；非公認會計準則下，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為36.7億元，同比萎縮22.4%，主因是銷售及市場費用、研發費用大幅攀升，分別同比增加了112.58%和28.99%。績後市場反應正面，不大理會成本上漲問題。事實上，B站同樣是花錢吸客，上周四更爆升逾20%。暫時只要收入增長強勁，市場就收貨。

網易最重要的業務在線遊戲業務，連續10個季度錄得百億以上收入。雖然遠不及騰訊耀眼，但也是穩步發展。期內中國推出了《陰陽師：妖怪屋》、《實况球會經理》、《獵手之王》和《時空中的繪旅人》等，以及在海外市場推出了《星戰前夜：無燼星河》和《漫威對決》等。未來也有更多遊戲應市，增長可期。

重點發展在線教育產品

網易有道淨收入9.0億元，同比大幅增長159.0%，實現了上市以來最快增速。在線課程和智能硬件為主要構成的學習服務和產品淨收入達7.63億元，同比增長239.1%。K12銷售額為6.76億元，同比增長368.9%，佔有道精品課的比例達到77%，同比去年提高了10個百分點。正價付費人次達49.87萬，同比增長437.9%。集團過去一直重點發展在線教育產品，現在產品線和質素已建立，會全力進行營銷和市場推廣。這也是市場不為短線的成本上漲而被嚇怕的原因。

[張兆聰 還看今朝]