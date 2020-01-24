新冠肺炎疫情有惡化跡象，美股上周下跌。惟港股ADR向好。港股ADR收報26649點，升198點或0.7%。

個股方面，匯豐ADR （0005） 收報39.18元，升0.7%；騰訊ADR （0700） 收報592.27元，升0.7%；建行（0939）收報5.85元，跌0.12%。

焦點股份

周日政府公佈新增68例新冠病例，為三個月來最多。香港與新加坡的旅行氣泡計畫將推遲兩周，留意航空、旅遊、餐飲股。

中國恒大（3333）：恒大地產戰略投資者簽補充協議，深圳和廣州國資委下屬企業接盤300億元權益。恒大物業尋求通過香港IPO籌資至多20億美元。

吉利汽車（0175）:戴姆勒與吉利控股合作開發動力總成系統。

華晨中國（1114）:中證監決定對華晨汽車涉嫌信息披露違法違規立案調查。

利福國際（1212）：集團落實以2.501億英鎊（約25.71億港元）現金，向前稱英國石油的BP p.l.c.，收購其總部所在的英國倫敦聖詹姆斯廣場 1、1A 及 2 號及查爾斯二世街2號至6號的物業。

六福集團（0590）：集團發盈警，料截至9月30日的中期收入及淨溢利按年減少約50%及40%。

澳門第三季GDP按年跌63.8%，留意濠賭股。

中石油（0857）和中海油（0883）：兩集團據悉考慮收購埃克森美孚在伊拉克油田的權益。

長實（1113）：李嘉誠基金會近期買入總計47萬股長實