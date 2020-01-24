早前東盟10國與中日韓澳紐共15個國家，日前正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。中國商務部亦力挺香港盡早加入RCEP。財政司司長陳茂波今日在網誌發文指，將根據協定的相關條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。

他指，去年香港與RCEP中十五個成員國的雙邊貨物貿易總額達7, 655億美元，佔香港的貨物貿易總額71%。雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。故此香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願。

陳茂波形容，RCEP是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約三分一。近年國際間一再出現反全球化論述以及對世貿協定未來的貢獻抱持懷疑態度，認為今次RCEP的簽訂顯得更具意義。成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本。協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零部件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。

他又認為，香港在積極參與國家經濟內循環的同時，會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高質發展。