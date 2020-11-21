新冠肺炎在歐美的新症病例持續上升，沖淡輝瑞向美國食品藥物管理局申請新冠病毒疫苗緊急授權的利好消息，周五美股下挫。道指下跌0.75%，收報29263點，標普500指數下跌0.685，收報3557點，納指下跌0.42%，收報11854點。

雖然周初Moderna公布更高有效率、運輸要求更低的疫苗研究數據，不過多個州政府開始加強封鎖防疫措施，投資者擔心疫苗推出所需時間更長，美國財政部在今年底結束聯儲局的支持融資工具計劃，返還4550億美元資金，增加市場憂慮，道指和標指全周下跌0.7%，納指則上升0.25。

早前受惠疫苗消息的經濟周期股昨晚走弱，標普工業股、金融股和能源股指數分別下跌0.91%、0.88%和0.52%，不過防守型的公用股指數上升0.05%。雖然科技股指數下跌1.05%，不過個別受惠居家工作的股份上升，Zoom上升6.11%，電商服務股Shopify升2.25%。

路透社報道，美國準備另外再禁止美國投資者投資四間受中國軍方支持的企業，最快或在下周公布。

恒指夜期上升0.36%，收報26545點，高水93點，ADR港股比例指數上升0.74%，報26649點。三桶油隨紐約期油做好，中海油（0883）ADR折合報8.92港元，比本港收市高1.93%，中石油（0857）ADR折合報2.53港元，比本港收市高1.2%。