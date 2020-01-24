NIRAKU（1425）公布，截至今年9月底止中期淨虧損為16.48億日圓（約1.21億元），每股基本虧損1.38日圓（約0.1港元），收益按年下跌42.3%至83.02億日圓（約6.08億港元），不派中期息。

截至今年9月底，集團共經營53間遊戲館。集團指出，疫情進一步打擊日式彈珠機業務，中期收入急跌至74.84億日圓，為保持財政平衡，集團已實施各種成本控制措施，例如控制員工成本、減慢機器更換工作等，期內遊戲館開支按年下跌26.7%。遊樂場業務方面，集團在 越南及柬埔寨分別有10間及2間Dream Games，當地政府於3月下旬宣布封鎖及社交距離限制措施，首財季業績受嚴重影響，中期收入按年下跌41.6%至5.26億日圓，放寬限制及恢復營業後業績改善，管理層有信心業務可穩定增長。

另外，餐廳業務包括位於日本的3間LIZZARAN、2間KOMEDA，以及中國深業上城商業大樓內的「橫丁」日式美食廣場，由於社交距離及封鎖措施令消費者避免堂食，令業務表現嚴峻，KOMEDA於6月恢復盈利。

集團8月在郡山市開設配備逾千台遊戲機的新遊戲館，第三季將停止營運5間 虧損日式彈珠機遊戲館，下半年會在越南開設2間新遊戲中心。