今日被法院受理破產重組的華晨汽車集團，同時被中證監立案調查。中證監傍晚通報，就華晨集團債券違約一事，已依法進行專項檢查，根據檢查情況，今日對其採取發出警示函的行政監管措施，並決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對華晨集團有關債券涉及的中介機構亦進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

華晨集團旗下A股上市公司上海申華控股及金杯汽車亦先後公告，申華控股指，華晨集團能否重整成功尚存不確定性，重整方案可能會對公司股權結構等方面產生一定影響；金杯汽車則表示，此次重整不涉及金杯汽車，但公司對華晨集團及其關聯方的擔保能否順利解除存在不確定性，可能要計提大額預計負債；也可能對公司股權結構、應收賬款等方面產生一定影響。

至於與華晨中國（1114）合營華晨雷諾的法國車企雷諾回應表示，華晨雷諾正常運營。

記者：陳子凌

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

李嘉誠基金會斥逾2000萬元增持長實

澳門第三季GDP按年跌63.8% 跌幅較上季收窄

康宏傳獲31億洽購業務 消息：研部分收益用於回購股份

1957 & Co.：旗下元朗形點的安南小館將提早半年退租

恒地下周一起重啟在家工作 籲同事減不必要應酬

中聯通10月4G用戶增212.8萬戶

康希諾董事長稱 內地軍隊已接種旗下新冠疫苗

恒大物業傳下周一招股

【有片：投資非常道】李聲揚：RCEP利航運物流股 可短炒

一旦拜登上台 TikTok有望解禁

十月份綜合消費物價指數跌0.2% 連續4個月通縮