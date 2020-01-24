澳門政府公布，第三季GDP按年跌63.8%，較上季的跌68%收窄。內地放寬赴澳旅遊政策帶動入境旅客回升，第3季服務出口跌幅收窄至87.5%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌93.6%及87.9%；貨物出口按年上升252.2%。

澳門第3季無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，經濟活動逐步回復；消費補貼計劃發揮了拉動效應，住戶在本地的最終消費支出跌幅收窄至8.4%，而由於各地入境管制措施持續，住戶在外地的最終消費支出下跌68.1%；整體私人消費按年下跌16.7%。

特區政府續維持防疫相關支出及經濟援助措施，政府最終消費支出升幅由上季的16.3%擴大至18.6%；其中購入貨物及服務淨值上升33.9%，僱員報酬增加2.7%。

固定資產投資按年下跌5.6%，當中建築投資下跌10.3%，設備投資則上升14.5%。公共工程投資按年下跌18.7%，設備投資亦下跌28.2%。私人投資方面，住宅項目投資減少以及不動產經營毛利相應下跌，使建築投資按年下跌7.2%，設備投資則上升22.9%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

康宏傳獲31億洽購業務 消息：研部分收益用於回購股份

1957 & Co.：旗下元朗形點的安南小館將提早半年退租

恒地下周一起重啟在家工作 籲同事減不必要應酬

中聯通10月4G用戶增212.8萬戶

康希諾董事長稱 內地軍隊已接種旗下新冠疫苗

恒大物業傳下周一招股

【有片：投資非常道】李聲揚：RCEP利航運物流股 可短炒

一旦拜登上台 TikTok有望解禁

十月份綜合消費物價指數跌0.2% 連續4個月通縮

恒指升94點一周升1.7% 科指一周跌2.6%見近2個月最大跌幅

華晨集團出事前頻轉讓華晨中國股權遭詬病

小米投資數字科技公司40%股權

滬指三連升 全周累升2.04%