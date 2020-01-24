澳門第三季GDP按年跌63.8% 跌幅較上季收窄
文章日期：2020年11月20日 17:57
澳門政府公布，第三季GDP按年跌63.8%，較上季的跌68%收窄。內地放寬赴澳旅遊政策帶動入境旅客回升，第3季服務出口跌幅收窄至87.5%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌93.6%及87.9%；貨物出口按年上升252.2%。
澳門第3季無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例，經濟活動逐步回復；消費補貼計劃發揮了拉動效應，住戶在本地的最終消費支出跌幅收窄至8.4%，而由於各地入境管制措施持續，住戶在外地的最終消費支出下跌68.1%；整體私人消費按年下跌16.7%。
特區政府續維持防疫相關支出及經濟援助措施，政府最終消費支出升幅由上季的16.3%擴大至18.6%；其中購入貨物及服務淨值上升33.9%，僱員報酬增加2.7%。
固定資產投資按年下跌5.6%，當中建築投資下跌10.3%，設備投資則上升14.5%。公共工程投資按年下跌18.7%，設備投資亦下跌28.2%。私人投資方面，住宅項目投資減少以及不動產經營毛利相應下跌，使建築投資按年下跌7.2%，設備投資則上升22.9%。
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