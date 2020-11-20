近期再陷股東爭拗的康宏（1019），繼傳出集團獲併購公司AGBA acquisition以4億美元（約31.2億港元）洽購部分業務後，有進一步消息指，康宏考慮利用交易部分收益，以約兩成溢價回購股份，使小股東即使在公司繼續停牌下，仍可選擇退場。

據較早前消息，AGBA 擬向康宏收購理財平台業務，以及獨立理財顧問（IFA）業務的三成股權，4億美元作價中，1億美元會以現金支付，其餘3億美元則AGBA則會以發行新股支付，交易目前仍在洽商中，估計或於日內公布。

消息指出，倘交易落實，康宏有意將交易部分收益用於回購。康宏停牌前股價報0.167元，市值約25億元。

根據康宏今年8月份的公告，目前康宏的平台業務，主要是向市場提供平台及配套，以配對生產商及消費者的需求，其中涵蓋B2B（企業對企業業務)、金融科技、醫療保健及零售等各方面；至於集團「老本行」的IFA業務，則有2,300名僱員及理財顧問，銷售逾1,800種來自超過200個金融機構的個人及企業客戶理財產品。

就今次收購，據悉AGBA 曾主動接觸康宏主要股東、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群，惟他的發言人日前接受MergerMarket查詢時否認收到AGBA要約。

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