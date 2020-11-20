1957 & Co.（8495）旗下位於元朗形點的安南小館將提早半年退租。據公司公告，已於今日與業主新地達成退租協議，放棄租用形點一期1樓1073號鋪，並於本月底（11月30日）退還物業，並向業主支付20萬元復原費用，原租約至2021年5月屆滿。

公司提到，在截至九月底的九個月，安南小館已錄得經營虧損，並在可能續約與業主磋商的過程中，獲悉月租及相關費用將增加，但由於形點客流量不足，加上該場經營的餐廳過多，構成各運營商之間的激烈競爭，故安南小館的財務表現長期以來未如預期，經考慮上述因素、有關該餐廳前景的不明朗因素及鑒於現正實施的社交距離措施令其業績可能出現扭轉的情況後，接受續租條款可能不符合集團及股東的整體最佳利益。

此外，公司指其最近的財務期間一直錄得經營虧損，而提前終止租賃的影響或會減少其進一步虧損及符合股東利益。

公司指，估計可能自退租錄得輕微的淨收益，而業主亦將向集團退還租金押金約65萬元，並將安南小館員工重新分配至旗下的其他餐廳。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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