近期多間內房分拆物管上場，當中內房龍頭中國恒大（3333）分拆的恒大物業估值亦惹關注。據內媒引述知情人士指，恒大物業計劃在下周一在香港IPO，募資額約20億美元（約156億港元），並計劃以20.5至23.5倍的市盈率發行15%的股份，市值可能高達133億美元（約1037.4億元），而基石投資者將接受本次IPO一半的股份。

此前，有報導引述保薦人之一的農銀國際給予恒大物業的估值介乎約1292.5億元至1693.4億元人民幣，相當於明年預測市盈率33.4倍至43.8倍，料成本港最大的物管股。而作為比較目標的碧桂園服務，市盈率則約50倍水平。

記者：方楚茵

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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