統計處公布十月份消費物價指數。根據綜合消費物價指數，上月整體消費物價按年跌0.2%，跌幅較九月份的相應跌幅2.2%為小，是由於九月份香港房屋委員會豁免公營房屋租金的影響在十月份消失。剔除所有一次性紓困措施的影響，基本通脹率為0.4%，較九月份0.5%稍低，主要是由於私人房屋租金和家庭服務費用升幅收窄所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在十月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌21.4%）、衣履（下跌5.5%）、耐用物品（下跌2.7%）和交通（下跌1.8%）。錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升3.2%）、雜項物品（上升1.5%）、外出用膳（上升0.9%）、住屋（上升0.5%）、煙酒（上升0.5%）和雜項服務（上升0.1%）。

政府發言人表示，十月份基本消費物價通脹率輕微下降至0.4%。私人房屋租金的按年升幅繼續緩和，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力在經濟疲弱下仍然輕微。然而，由於本地疫情維持穩定，外出用膳價格的按年升幅略為加快。

展望將來，政府指，由於環球和本地經濟情況仍受制於2019冠狀病毒病疫情的發展，整體通脹壓力在短期內應會維持輕微。