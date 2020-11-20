霍士新聞（Fox Business）主持人Charles Gasparino於社交媒體發文指，字節跳動旗下TikTok高層認為，在拜登入主白宮後，華府或不會強迫TikTok實施與甲骨文的合資協議。另外，因應甲骨文與現任美國總統特朗普的關係，拜登政府或會全面審查TikTok 及甲骨文之間的交易協議。

Charles Gasparino表示，拜登主政下的美國政府對中國可能更寬容，使TikTok高層認為，如果TikTok能保護用戶數據，拜登可能不會強迫TikTok進行與甲骨文的交易協議。

TikTok上周五（13日）在一份法庭文件中表示，美國政府已批准將針對字節跳動的資產剝離令生效時間延長15天，該行政命令要求字節跳動在上周四（12日）之前出售旗下TikTok在美業務。TikTok指出，現在必須在本月27日之前達成協議。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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