恒指延續日高位橫行格局，今早最多曾升207點，午後升波幅收窄，收市升94點或0.36%，報26451點，成交金額1326億元，較上日增加0.53%；國指跌2點或0.02%，報10553點。恒生科技指數收報7997點，升1.19%。

藍籌13隻升，36隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）拆細股份，臨時使用的櫃台藥明生物（2963）升5.57%，收報83.35元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.79%，收報18.28元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.62%，收報588元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻70點；建行（0939）跌1.51%，收報5.86元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

恒生科技指數成份股16隻升，11隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報141.8元，升5.74%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報101.3元，跌2.6%。

北水南下合計淨流入50.33億元，較上日增加78.91%，連續第3日流入，累計流入96.47億元。南水北上合計淨流入24.43億元人民幣，較上日增加457.22%，連續第2日流入，累計流入28.82億元。

恒指本周累升1.73%或443點，升幅是近兩周最大；本周表現最佳的是吉利（0175），累升11.59%，其次為創科實業（0669）及太古（0019），分別升6.29%及5.78%。而表現最差的是中海外（0688），累跌11.9%，其次為瑞聲（2018）及中移動（0941），分別跌6.23%及6.1%。

國指本周累升0.45%或47點，升幅是近兩周最大；本周表現最佳的是旺旺（0151），累升15.22%，其次為吉利（0175）及中國財險（2328），分別升11.59%及10.72%。而表現最差的是中國鐵塔（0788），累跌6.15%，其次為中國移動（0941）及融創中國（1918），分別跌6.1%及5.02%。

科指本周累跌2.61%或212點，跌幅是2020年9月25日後最大，當時收市跌幅為6.15%；本周表現最佳的是新東方在綫（1797），累升20.11%，其次為華虹半導體（1347）及聯想（0992），分別升9.27%及7.66%。而表現最差的是瑞聲（2018），累跌6.23%，其次為鴻騰（6088）及京東（9618），分別跌4.74%及3.55%。

華晨中國母企破產重整，瀋陽法院稱有挽救價值。華晨中國（1114）收報7.48元，升8.25%。

德琪醫藥 （6996）今日上市，定價為18.08元。收報18.28元，升10.6%。

華潤啤酒（0291）9月底止純利意外地在網上直播，潤啤股價創上市新高，見59.65元，收報58.85元，升2.62%；

美股Tesla股價創歷史新高，多隻汽車股炒上，吉利汽車（0175）創52周高，見23.6元，收報23.1元，升1.99%；比亞迪股份（1211）收報182.5元，升5.92%；廣汽集團（2238）收報9.45元，升6.54%；東風集團股份（0489）收報8.53元，跌1.73%；長城汽車（2333）創52周高，見15.5元，收報15.2元，升9.51%。

恒隆地產（0101）上海港匯恒隆廣場完成三年半翻新。收報21.6元，升2.13%。

醫思醫療（2138）融資6.1億，高盛、奧博資本及基滙資本投資。收報5.25元，跌3.31%。

訪澳旅客第三季人均消費大減93%。濠賭股個別發展新濠國際發展（0200）收報15.36元，跌0.26%；美高梅中國（2282）收報11.76元，升2.26%；澳博控股（0880）收報9.38元，無升跌；永利澳門（1128）收報13.66元，跌1.3%；銀河娛樂（0027）收報61.55元，升0.41%；金沙中國（1928）收報34.2元，升0.44%。

破頂股包括先健科技（1302）創上市新高，見3.1元，收報2.99元，升24.58%；康寧醫院（2120）創52周高，見29元，收報26.7元，跌0.74%；京投交通科技（1522）創52周高，見0.72元，收報0.69元，升2.99%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見16.84元，收報16.04元，跌1.84%；紫金礦業（2899）創52周高，見7.64元，收報7.62元，升5.39%；嘉里物流（0636）創上市新高，見18.18元，收報17.6元，升2.09%；大豐港（8310）創52周高，見0.7元，收報0.275元，升17.52%；海豐國際（1308）創上市新高，見17.12元，收報16.46元，升2.75%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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