華晨汽車集團因資不抵債，今日被瀋陽市中級法院裁定受理債權人提出重組申請。新華社引述華晨集團有關負責人表示，本次重整只涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

不過，有債權人對於華晨集團在爆出債務違約前，頻頻將旗下最有價值的華晨寶馬進行資產轉移行為提出質疑，星展銀行上海分行更就此入稟提訴。根據資料，華晨集團先後於5月22日和7月9日兩次轉讓華晨中國股權至同屬遼寧省國資委旗下的遼寧交投集團，轉讓後，華晨集團持有華晨中國的股權從42.32%降至30.43%。

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至9月22日，華晨集團注冊子公司遼寧鑫瑞，然後在9月30日將手上30.43%華晨中國股權，全數轉讓予遼寧鑫瑞，令華晨中國不再直屬於華晨集團，由遼寧鑫瑞任華晨中國控股股東。及至10月23日，華晨集團宣布一筆10億元（人民幣，下同）的債券違約。

11月5日，華晨中國又公告指，遼寧鑫瑞將30.43%華晨中國股權質押予獨立第三方，據內媒報道，與遼寧鑫瑞簽署股權質押協議的是吉林省財政廳旗下的吉林信託，同樣為地方國企。到11月15日，債權人格致汽車就一筆1000萬元的欠款，向瀋陽市中級法院申請華晨集團破產重組，並在今日獲法院受理。

值得關注是，由於遼寧鑫瑞已將華晨中國的股權質押，因此華晨集團就算破產重組，吉林信托作為遼寧鑫瑞的優先債權人，會享有優先債權，如此一來，吉林信托將很大機會全權接收華晨中國被抵押的股份，避免其捲入重組的命運，然而這也意味著，華晨集團的重組不包含這隻「最會生金蛋的鵝」，償債能力必大打折扣。

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