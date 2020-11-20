據全國企業破產重整案件信息網公佈的裁定書，瀋陽市中級法院受理格致汽車對華晨汽車的重整申請，申請人提供的資產負債表表明華晨汽車存在資產不足以清償全部債務的情形，華晨汽車具備企業破產法規定的破產原因。

華晨汽車具有挽救的價值和可能，具有重整的必要性和可行性。據文件顯示，截至6月底止，華晨汽車資不抵債，債務高達64.1億元人民幣。

新華社報道，華晨集團有關負責人表示，本次重整隻涉及集團本部自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。作為寶馬在中國最重要的合作夥伴，集團重整後有望實現重生，盡最大努力挽回債權人損失。同時華晨寶馬仍然是其未來穩定的利潤來源，而且還將不斷推出新產品，擴大規模。

華晨中國現報7.55元，升9.2%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

傳華晨集團下午宣布破產重組

恒指半日升92點 德琪醫藥升2.6% 多隻物流運輸股破頂

【選股王】科技股炒落後 首選網易

滬指低開高走 半日升3點

匯豐完成美元SOFR貿易貸款試點交易

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR升0.04點子

陳百祥姐夫簡文樂等8人被捕 涉造假數 冠軍科技:對營運及財務無影響

AGBA以逾31億元收購康宏理財平台及IFA業務三成股權

美國財政部重撥4550億美元緊急貸款 儲局Bostic：消除市場重要支撐

網易上季業績勝預期 創逾兩周最大升幅

內地LPR息率維持不變 符預期