未盈利生科股德琪醫藥（6996）今日掛牌高開8%，午市收報18.56元，升幅收窄至2.7%。德琪醫藥創始人兼首席執行官梅建明今日表示，公司核心資產之一ATG-010（selinexor）將在未來12個月內陸續申請亞太區新藥申請（NDA），針對病症為骨瘤及淋巴瘤。他介紹，ATG-010採用靶點為XPO1（核輸出蛋白1），屬於生科市場中較新的賽道，但相信其具很大潛力。他又表示，德琪未來戰略仍將會是尋找較新靶點，而不會重複研究市面上多家公司已在生產的靶向藥。

根據招股書，公司有3隻藥物靶點均為XPO1，是自美國生科公司Karyopharm授權引入。梅建明表示，XPO1靶點屬小分子口服藥，較難開發，在行業內都屬於較新穎的類型，相信公司已搶佔先機。他舉例指，有些靶點如PD-1及PD-L1是「家喻戶曉」，但公司的策略是要「避免同質化」。

公司兩隻核心資產ATG-010以及ATG-008 （onatasertib）均是由美國藥廠引入授權，後者授權來自新基公司（Celegene，現時為新基/百時美施貴寶）。德琪管理層有多名出身新基，包括梅德明、首席商務官John Chin，以及數名集團副總裁等。新基亦是德琪醫藥小股東，上市後持股4.13%。

被問及公司是否會自主開發藥物，梅建明表示，公司有針對新藥進行自主研究，將採取「互補模式」。他又強調，即使藥物是由其他公司最早發現，但要在亞太市場落地，仍需多輪自主臨床及實驗。此外，他指出，部分大廠的知名藥物如「K藥」、「O藥」，也並非是大廠最早自主研發，但無礙其成功推出，成為重磅藥物。

梅建明表示，未來公司仍會開發新靶點及新產品，相信研發開支會進一步上升。他續表示，針對明年年底將上市的ATG-010，現時已在搭建亞太區銷售團隊，主管是此前曾在新基負責商業化的人才，中國區銷售團隊現時約有20人。另一方面，他表示，ATG-010的授權方Karyopharm正研究藥物的其他適應症，預期明年3月之前可再獲批另一適應症。

記者：馬迪帆

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