恒指半日升92點 德琪醫藥升2.6% 多隻物流運輸股破頂
文章日期：2020年11月20日 12:15
恒指半日升92點或0.35%，報26449點，成交金額718億元；國指升2點或0.02%，報10557點。恒生科技指數收報7993點，升1.14%。
藍籌14隻升，34隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.34%，收報253.4元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌3.79%，收報18.28元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.27%，收報586元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點；建行（0939）跌1.18%，收報5.88元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。
德琪醫藥 （6996）今日上市，定價為18.08元。半日收報18.56元，升2.65%。
美股Tesla即將獲納入標普500指數成分股，股價創歷史新高。車股向上，吉利汽車（0175）創52周高，見23.6元，收報23.3元，升2.87%；比亞迪股份（1211）收報181.1元，升5.11%；華晨中國（1114）收報7.04元，升1.88%；廣汽集團（2238）收報9.37元，升5.64%；長城汽車（2333）創52周高，見14.96元，收報14.7元，升5.91%；恒大汽車（0708）收報23.9元，跌1.65%。
恒隆地產（0101）上海港匯恒隆廣場完成三年半翻新。收報21.35元，升0.95%。
醫思醫療（2138）融資6.1億，高盛、奧博資本及基滙資本投資。半日收報5.34元，跌1.65%。
訪澳旅客第三季人均消費大減93%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報15.4元，無升跌；美高梅中國（2282）收報11.4元，跌0.87%；澳博控股（0880）收報9.32元，跌0.64%；永利澳門（1128）收報13.7元，跌1.01%；銀河娛樂（0027）收報61.65元，升0.57%；金沙中國（1928）收報34.05元，無升跌。
華潤啤酒（0291）9月底止純利意外地在網上直播。收報58.4元，升1.83%。
網易（9999）上季業績勝預期，股價創逾兩周最大升幅，半日收報141.2元，升5.29%。
破頂股包括，紫金礦業（2899）創52周高，見7.57元，收報7.42元，升2.63%；嘉里物流（0636）創上市新高，見18.18元，收報17.78元，升3.13%；大豐港（8310）創52周高，見0.7元，收報0.41元，升75.21%；海豐國際（1308）創上市新高，見17.12元，收報16.76元，升4.62%；中遠海控（1919）創52周高，見7.49元，收報7.46元，升7.34%；先健科技（1302）創52周高，見2.96元，收報2.84元，升18.33%；康寧醫院（2120）創52周高，見29元，收報26.6元，跌1.12%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見16.84元，收報16.3元，跌0.24%。
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講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
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方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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