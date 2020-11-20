恒指升92點，收報26449點，成交金額718億元。納指回勇，價值股則靠穩，財長梅努欽拒絕延長幾項聯儲局的緊急貸款，美股期貨回落。但中港股市向好，ATM均升逾2%，友邦（1299）亦升1.8%。汽車股強勢，長汽（2333）、廣汽（2238）均升約6%。

美股電動車股向好，比亞迪（1211）升5%。比亞迪自從突破200元後進入整固期，但一直都守住20天線，今早升破短線下降軌，整固已完成，現在就看回升力度有多大。

科技股中，網易（9999）一直大落後，在遊戲市場排於騰訊（0700）身後，在其他領域的存在感也不足。但剛公布第3季業績勝預期，收入增長27.5%至186.6億元，當中在線遊戲服務淨收入138.6億元，佔比74.3%，純利30億元；非公認會計準則下，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤為36.7億元，同比萎縮22.4%，主因是銷售及市場費用、研發費用大幅攀升，分別同比增加了112.58%和28.99%。績後市場反應正面，不大理會成本上漲問題。事實上，B站同樣是花錢吸客，昨晚更爆升逾20%。暫時只要收入增長強勁，市場就收貨。

網易回港上市後，主要在130元至160元區間上落，績後上升至141元，會是科技股中炒落後的選擇。

張兆聰

明報首席評論員