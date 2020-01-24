匯豐銀行表示，已為香港商業客戶完成以無風險利率—美元擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準的貿易貸款試點交易。匯豐提供該筆貿易貸款予本地紡織服裝商澤億，以用作採購海外原材料。

該行指，為全面配合市場從銀行同業拆借利率（IBOR）過渡至RFR，匯豐已投放資源於所需銀行配套設施、產品方案開發和員工培訓等。匯豐將繼續為客戶提供合適的RFR借貸方案及適時資訊，並安排會面及網絡研討會等，以解答相關查詢，助其更深入了解當中轉變。

匯豐上月分別完成市場首宗以港元隔夜平均指數（HONIA）及SOFR為基準的港幣及離岸人民幣交叉貨幣掉期。該行亦分別於去年10月及今年7月，進行香港首宗HONIA及HIBOR利率掉期交易，以及首宗中央結算的HONIA利率掉期合約。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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