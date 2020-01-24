港元拆息普遍向下 1個月HIBOR升0.04點子
文章日期：2020年11月20日 11:19
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，按日升0.04點子至0.10321%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.0372%；1星期HIBOR升0.13點子至0.05429%；2星期HIBOR跌0.04點子至0.07143%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.13點子至0.31196%；6個月期HIBOR跌0.94點子至0.54577%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.71143%。
港元現報7.7536元，貶值4點子。
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