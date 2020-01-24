港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，按日升0.04點子至0.10321%。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.1點子至0.0372%；1星期HIBOR升0.13點子至0.05429%；2星期HIBOR跌0.04點子至0.07143%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.13點子至0.31196%；6個月期HIBOR跌0.94點子至0.54577%；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.71143%。

港元現報7.7536元，貶值4點子。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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