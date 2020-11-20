警察公共關係科新聞組昨日發稿，指商業罪案調查科今日在全港多個地點拘捕六男兩女，涉嫌「串謀偽造帳目」。是次拘捕行動涉案上市公司是冠軍科技（0092）及看通集團（1059），據稱被捕者包括前冠軍科技及看通集團主席、藝人「阿叻」陳百祥的姐夫簡文樂在內。

冠軍科技及看通今早發表聯合聲明指，已獲商業罪案調查科正式告知拘捕事宜，所涉及的被拘捕人士並不包括該等公司任何現任管理人員。兩公司的辦公室並沒有被搜查，其各自附屬公司的營運及財務狀況並無因拘捕事宜造成負面影響。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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