美國財政部長梅努欽向聯儲局主席發信，尋求將該央行的四項緊急貸款項目延長90天，但要求其他項目按計劃於12月31日到期，然後聯儲局向財政部返還未使用的資金，讓國會能夠重撥4,550億美元並把錢花在其他地方。

聯儲局則回應指，「希望在冠狀病毒大流行期間推出的整套應急計劃繼續發揮它們的重要作用，為我們仍然緊張和脆弱的經濟提供支持」。

聯儲會的這些緊急計劃是根據總統特朗普今年早些時候簽署的《關懷法案》創建的，本定於年底到期。梅努欽尋求的是終止一級和二級市場的企業信貸工具、市政流動性工具、大眾貸款計劃和定期資產支持證券貸款工具。

梅努欽稱，「經濟的反應非常有力，但仍然有一些經濟領域需要更多支持，這就是為什麼我鼓勵國會重新分配這筆錢」。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic表示，反對梅努欽讓一些聯儲局緊急貸款計劃於12月31日到期的舉動。他警告，這會消除對市場的一個重要支撐。Bostic指，「考慮到當前的經濟狀況仍然存在那麼多的不確定性，謹慎的做法是保留這些選項，當人們確實面臨壓力的時候就可以使用」。

Bostic指，「這些工具及其存在本身就有助於」恢復市場信心，「因此，這種存在給了人們的信心和安全感，讓他們感覺有後盾，這很重要」。「最初提供的許多聯邦救助已開始失效，這會使一大群人可能面臨風險」。

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