近期再陷股東爭拗的康宏（1019）或迎來轉機，集團主要股東、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群一方日前否認收到併購公司AGBA acquisition的收購要約，惟AGBA卻立即行動，消息指，AGBA擬以4億美元（約31.2億港元）作價，向康宏收購理財平台業務，以及獨立理財顧問（IFA）業務的三成股權，交易料於日內公布。

據了解，AGBA 收購康宏業務的4億美元作價，其中1億美元會以現金支付，其餘3億美元則AGBA則會以發行新股支付。根據康宏今年8月份的公告，目前康宏的平台業務，主要是向市場提供平台及配套，以配對生產商及消費者的需求，其中涵蓋B2B（企業對企業業務)、金融科技、醫療保健及零售等各方面；至於集團「老本行」的IFA業務，則有2,300名僱員及理財顧問，銷售逾1,800種來自超過200個金融機構的個人及企業客戶理財產品。

據MergerMarket前日引述消息人士指，AGBA 擬斥資10億元向郭曉群收購其手上的康宏 29.91%股權，惟郭曉群發言人昨日回應報道稱，從未收到過AGBA任何收購要約。