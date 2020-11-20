恒指今早高開49點或0.19%，報26406點，成交金額51億元；國指今早高開0點或0.01%，報10555點。恒生科技指數開市報7975點，升0.92%。

藍籌14隻升，28隻下跌，8隻無升跌。創科實業（0669）升3.35%，報108元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌2.2%，報35.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.25%，報89.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；中移動（0941）跌1.17%，報46.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

德琪醫藥 （6996）今日上市，定價為18.08元。開市報19.6元，升8.4%。

美股Tesla即將獲納入標普500指數成分股，刺激股價連日向上，股價創歷史新高，收市升2.6%，延長時段跌1%。電動車股方面，吉利汽車（0175）開市報22.25元，跌1.77%；

比亞迪股份（1211）開市報174.8元，升1.45%；恒大汽車（0708）開市報24.35元，升0.21%。

恒隆地產（0101）上海港匯恒隆廣場完成三年半翻新。開市報21.5元，升1.65%。

醫思醫療（2138）融資6.1億，高盛、奧博資本及基滙資本投資。開市報5.48元，升0.92%。

訪澳旅客第三季人均消費大減93%，濠賭股方面，美高梅中國（2282）開市報11.18元，跌2.78%；澳博控股（0880）開市報9.42元，升0.43%；永利澳門（1128）開市報13.8元，跌0.29%；銀河娛樂（0027）開市報61.3元，無升跌；金沙中國（1928）開市報34元，跌0.15%；新濠（0200）報15.4元，無升跌。

華潤啤酒（0291）9月底止純利意外地在網上直播。潤啤開市報57.9元，升0.95%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

華潤啤酒：9月底止純利意外地在網上直播

港股ADR升135點 德琪醫藥今日上市

道指升44點 科技股向上 世衛建議不要使用瑞德西韋 道期現跌0.8%