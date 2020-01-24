港股ADR升135點 德琪醫藥今日上市
文章日期：2020年11月20日 08:43
美股隔晚向上，港股ADR升135點或0.51%，報26492點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.72%，折合報582.83元；匯控（0005）升0.64%，折合報39.35元；建行（0939）跌0.72%，折合報5.91元。
美期向下，日股現跌0.66%，韓股現升0.16%，澳股現升0.15%。
今日焦點股份可留意：
德琪醫藥 （6996）今日上市，定價為18.08元。
美股Tesla即將獲納入標普500指數成分股，刺激股價連日向上，股價創歷史新高，收市升2.6%，延長時段跌1%。留意本港電動車股。
恒隆地產（0101）上海港匯恒隆廣場完成三年半翻新。
醫思醫療（2138）融資6.1億，高盛、奧博資本及基滙資本投資。訪澳旅客第三季人均消費大減93%，留意濠賭股。
「美國大選金融風雲」視像研討會
講者：王冠一教授
日期：11月24日 (星期二)
時間：下午5:00-6:00 (HKT)
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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65899.htm
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