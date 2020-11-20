港股表現持續偏軟，舊經濟或科網股都陷入拉鋸狀態；內需消費股炒得火熱，但除了高追，可以選擇的不多，染藍的百威亞太（1876）持續轉強，預料仍可追落後。

恒指昨低開83點向下，最多跌232點、低見26,311點，但很快回穩，之後上試高位未能突破，尾市受壓，收報26,356點，跌187點或0.71%；國指跌0.80%。大市成交1319億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%佔上升股份兩成半多，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為45比55。近6日大市有5日跌多升少，市况偏弱但不乏炒作，買盤動力保持強勁。

基建及建材跌近2%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，升跌各佔一半，基建及建材跌近2%表現最差，其次中資金融、內房及物管跌1.7%、1.6%。國務院提出部署提振消費，包括開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，給予購買綠色智能家電補貼，提振餐飲消費等。消息刺激汽車及相關、家品及零售受到追捧，各升約2%；其他消費股亦做好，紡織及服飾升1.7%，食物飲品、博彩及消閒升約1%。

內需消費股依然圍繞着強勢股炒作，體育用品安踏（2020）、李寧（2331）、汽車及相關吉利（0175）、中升（0881）、食品華潤啤（0291）、家品海爾（1169）、敏華（1999）等再創新高。啤酒股百威亞太相對落後，可以留意。

汽車家電等消費股強勢

百威4月低位回升以來，表現一直追不上同業如華潤啤、青島啤（0168），主要是公司重點市場除了中國，還有韓國、印度及越南等；雖然旗下中國的業務持續改善，但被其他市場持續受到疫情影響所抵消。此外。公司較高的估值也窒礙股價上升動力，但隨着潤啤、青啤上漲，估值溢價已收窄。百威受到染藍消息刺激，股價急升後回調，守住10天線回升，延續升浪，有望向上挑戰28元高位；止蝕位放在10天線。

汽車家電等消費股強勢，對一些上游原材料股帶來支持。東岳（0189）為氟硅行業龍頭，主要產品包括含氟高分子材料、製冷劑、有機硅，其可以廣泛應用於建築、電器、電子及汽車等工業。今年上半年公司含氟高分子材料業務受疫情及經濟影響較小，業績下跌一成半多，但製冷劑、有機硅業務重創，業績大減八成及六成。雖然製冷劑產品R22價格持續低迷，但隨着內地經濟活動恢復，有機硅DMC價格近月持續攀升，有利東岳業績走出谷底。

股價走勢，東岳月初低位回升，至今累升超過四成，加上逼近4.5元阻力，短線有機會在4至4.5元整固，可以於區間低位吸納；倘若低收3.8元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]