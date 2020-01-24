市場繼續平衡疫情及其對經濟的影響，美股反覆向上，加強防疫封鎖則刺激科技股向上，納指跑贏。道指低開67點後，最多跌210點，高位升86點。彭博報道，世衛組織召集的制定新冠肺炎治療指南的專家小組在《英國醫學雜誌》上稱「目前沒有證據表明瑞德西韋可以改善生存率或者換氣需要」，世衛組織建議醫生不要使用吉利德的瑞德西韋用於新冠治療，美期向下，道期現跌0.87%，標期跌0.86%，納期跌0.4%。

道瓊斯工業平均指數收漲44點，升幅0.16%，報29483點。標普500指數收漲14點，升幅0.4%，報3581點。納斯達克綜合指數收漲103點，或0.88%，報11904點。

salesforce升2.91%，報264.65美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而，聯合健康跌2.18%，報337元，拖低道指49點。

科技股方面，蘋果收市報118.64元，升0.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1758.57元，升1.03%，亞馬遜收市報3117.02元，升0.37%，Facebook收市報272.94元，升0.35%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.76%，報387點。德國DAX指數收跌0.88%，報13086點；法國CAC 40指數跌0.67%，報5474點；英國富時100指數收跌0.8%，報6334點。