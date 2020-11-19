河南省國企永城煤電上周意外出現債券違約，令內地信用債市場近一個多星期持續震盪，多家國企接連違約。中國銀行間市場交易商協會今日表示，近日針對永煤一事展開調查，在對多家中介機構進行約談過程中，發現興業銀行、中國光大銀行（6818）和中原銀行（1216）等主承銷商，以及評級機構中誠信國際與希格瑪會計師事務所，均涉嫌違規。交易商協會因此對上述機構啟動調查。

永城煤電在10月20日發行了新債券後，11月10日另一批債券發生違約。為了解永煤在10月20日發行新債時，有否充份揭示未來可能違約的風險，中國銀行間市場交易商協會因此在上周啟動調查。直至昨晚，該協會宣布對有份協助債券發行的海通證券（6837）啟動調查。海通證券股價今日跌5.3%，收報6.46元。

內媒引述消息指，今午永煤所發的「20永煤SCP003」的持有人召開會議，討論該債券的展期方案，即延期還本金，但尚未談妥。據報，發行人及主承提出的方案是「20永煤SCP003」展期270天、利率不變，到期一次性還本付息。但部分債券持有人反對這一方案，提出先償還一部分本金、新增抵質押或擔保、而且不能再有資產劃出等建議，但通通未獲得回應。

早前消息指，若「20永煤SCP003」能談妥展期，後續還會再談「20永煤SCP004」及「20永煤SCP007」的展期，這兩隻債券將於下周到期。