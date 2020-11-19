醫思醫療（2138）公布，與高盛、OrbiMed（奧博資本）及Gaw Capital（基滙資本）訂立協議，分別向發行本金總額為2.34億元、3120萬元及3900萬元的可換股債券。此外，分別向高盛及奧博資本發行金額為2.73億元及3640萬元的認股權證。本輪合共集資約6.136億港元。公告指出，集資所得款項淨額約為6.117億元，擬用作集團之一般企業用途。

醫思醫療主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝表示，集團十分期望與高盛、基滙資本及公司現有股東奧博資本達成進一步戰略合作。他表示，投資將有助公司鞏固龐大且分散的醫療保健市場，並加快公司在大灣區的業務發展計劃。他續指，公司已準備進一步拓展內地市場，努力成為亞洲領先、以客為本的一站式醫療服務供應商，為股東帶來可持續的增長及穩定的回報。

公告指出，若充分行使可換股債券及認股權證，高盛、奧博資本及基滙資本在醫思醫療的股權將分別佔經擴大後股本約7.46%、6.57%及0.65%。公司將舉行特別股東大會（EGM），以批准認股權證、配發及發行轉換股份及認股權證股份，且授出特別授權。