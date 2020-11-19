簡文樂為看通及冠軍科技前執董，曾因在任期間公司發生可疑交易，遭港交所譴責。（資料圖片）

警察公共關係科新聞組發稿，指商業罪案調查科今日在全港多個地點拘捕六男兩女，年齡介乎53至73歲，涉嫌「串謀偽造帳目」。被捕男女包括兩家上市公司前主席及高層，各人涉嫌串謀偽造多宗交易，以誇大其公司於2016年財政年度的資產值，涉案款項約為85億元。

據消息指，是次拘捕行動涉案上市公司是冠軍科技（0092）及看通集團（1059），據稱被捕者包括前冠軍科技及看通集團主席簡文樂在內。簡文樂為電視藝人「阿叻」陳百祥的姐夫，在淡出冠軍股權後，轉趨低調。根據新聞稿所指，聯交所上市科規則執行部於去年12月將案件轉介警方調查。該所於4月27日公開譴責及批評該兩家上市公司的8名前董事（包括3名被捕人士）違反上市規則，導致公司出現巨額減值虧損。

翻查資料顯示，聯交所在今年4月27日發稿指，對簡文樂及冠軍科技前執行董事夏淑玲等共8人作出公開譴責，直指該集團沒有就可供買賣用途的文化產品，包括田黃石，尋求專業估值。該批文化產品價值高達85.37億元。

所有被捕男女現正被扣留調查。調查仍在進行中，警方會適時採取進一步行動。警方表示，會繼續與其他監管機構及主要持份者合作，堅決維護香港作為國際金融中心的廉正體系。