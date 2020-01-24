未盈利生科股德琪醫藥（6996）明日掛牌，現正進行暗盤交易。該股上限定價每股18.08元，截至下午5時30分，於耀才暗盤報19.2元，升6.2%。每手500股，每手帳賺560元。於富途暗盤，德琪醫藥報19.44元，最高曾見20.3元。現正升7.5%，每手帳賺680元。

德琪醫藥今早公布，全城共收約23萬份認購申請，公開發售超購264倍。國際配售超購12.5倍。一手中籤率20%，抽80手才穩中一手。認購金額超過500萬元的乙組大戶有4525人，其中40名大戶認購「頂頭槌飛」。每張飛價值約1.4億元，獲分配162手。以現時價格計算，每名大戶帳面正賺約9萬元，減去7日孖展息，料仍賺約8.2萬元。

記者：馬迪帆

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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