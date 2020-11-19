維他奶（0345）公布截至9月底止的中期業績，集團的行政總裁羅友禮指，期內的削減廣告方面的開支，以及各地區的業務銷售均受到疫情的打擊，影響整體的收入按年跌6％至24.1億元。他預計，隨著各國的疫情回復穩定和市場漸現明朗，下半年會恢復廣告活動的推銷和各方面的投資，和加強推廣期內新創的燕麥奶和杏仁奶產品。羅友禮稱，集團成立80年，一直發展良好，希望未來80年內，望維他奶能成為全國最大的植物奶供應商。

集團的首席財務總監劉健成指，在香港的業務主要因學校的停課措施，在校的維他天地食物部該方面的業務重挫，令香港的收入大受影響，按年跌14％。國內的業務隨著其經濟復蘇，5月至9月的業務錄得增長，國內的整體收入按年僅跌3％。

劉健成提及，期內的原材料糖價格由24元升至28元，奶粉的價格由每噸5000元升至6000元。劉健成指，這兩項的原材料在下半年有回落的壓力，估計糖價回落至26元，而奶粉價回落至5600元。他更指，集團在內地開支和收入都是人民幣計算，故不受人民幣的波幅影響，以及集團已鎖定大部分的價格，對下半年的毛利率影響不大。

集團的執行董事陸博濤提及，期內參加「雙十一」的網購活動，指集團的飲品類排名首位，在國內的電商銷售佔內地收入約10％，是增長最快的業務，相信未來佔比會持續上升。

維他奶收報30.85港元，全日跌3.292％。

記者：陳麗歡

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