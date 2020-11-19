左起：首席財務總監及執行董事陸楷、副主席郭羅桂珍、主席及行政總裁郭少明

莎莎（0178）公布，截至9月底止上半年虧損擴大至2.42億元，主席及行政總裁郭少明指出，上半年應該已是最差的情況，下半年的生意會好過上半年，但仍視乎疫情會否再爆發，疫苗出台可加強信心，看好澳門、中國及電商業務，將在中國繼續開店。

他指出，香港店舖上半年平均減租34%，旅客區就減5至6成，集團下半年在港分別有12間旅客區及7間住宅區店需續租，由於預計香港至少要在明年農曆新年後才通關，現時傾租會更謹慎及積極，旅客區至少要減6至7成。

他又指，繼續有計劃關店，因現時客流量大跌，根本不需要大量店舖，住宅區店舖有盈餘，而旅客仍是重災區，一定會積極關閉貴租店舖。他預計，香港生意可有一定程度增長，上半年因太多存貨一定要清理，下半年會加入更多產品吸引本地消費者，今年聖誕節消費氣氛會不錯，相信市民會外出消費。截至今年9月底止，莎莎港澳共有106間分店。

郭少明又透露，現時口罩等抗疫產品佔銷售額15%，相信未來數個月都一定需要帶口罩，例如門店正出售聖誕節主題口罩，認為潮流口罩有很大市場。

集團上半年在中國淨開設4間分店，同店銷售按年下跌1%。郭少明表示，至少會在開設6間分店，因為現時更容易在購物商場取得舖位，如果表現理想更會開設10間店，合計只是少於60間，仍有很大開店空間，有信心業務增長更快。集團首席財務總監及執行董事陸楷指，店舖位置將集中在華南、華北及核心城市，亦會將實體店的個人化服務引入到O2O業務，冀提升客人忠誠度。

至於上半年員工減少約300人，郭少明表示，自然流失十分正常，希望生意有上升動力，如果繼續上升就不會裁員。

莎莎中午公布業績，今日收報1.27元，跌0.78%。

記者：蕭嘉聰

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