網易（9999）上季公認會計準則（Non-GAAP）純利約37億元（人民幣，下同），勝預期；惟年跌約22％，按季跌約30%。毛利為潤99億元，同比增長25.6％。派息每股美國存託股（ADS）0.1950美元或每股0.039美元。

集團第三季收入按年增加27.5%至187億元，其中線上遊戲收入按年增加20.2%至139億元，佔總收入約74.3%；旗下子公司「有道」的淨收入為8.96億元，按年大增159%。而創新及其他業務淨收入為39億元，按年增加41.6%。首席執行官兼董事丁磊表示，上季收入主要靠線上遊戲的強勁而穩定的貢獻。而其他業務包括有道、網易云音樂和延軒也步入正軌，收入有望實現逐年增長。

網易今天收報134.1元，績前跌1.3%。

記者：蔡穎霖

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

其他報道

澳門至11月中日均訪澳旅客逾2.06萬人次

傳AGBA提收購郭曉群手上康宏股份 郭曉群發言人：未有聽聞

富途第三季賺4.08億元 按年增16倍

德林借殼上市後首次業績 半年賺6600萬元

ECA調查：料香港僱員明年平均加薪3% 企業凍薪數量或下降

置地公司投入1億元成立「置地公司家基金」

港股結束三連升 埋單跌187點 騰訊挫近3%藍籌最差

傳衛龍食品明年來港上市 趙薇、楊冪曾為其代言 集資78億