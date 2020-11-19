澳門旅遊發展局最新報告顯示，受新冠肺炎疫情影響，今年首9個月的入境旅客約402萬人次，按年減少86.7%。但隨著全國於9月23日起恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注，訪澳旅客量有持續上升的趨勢，10月日均錄得約1.9萬人次，較9月日均上升26%。截至11月中，11月日均旅客人次超過2.06萬人次，11月6日更錄得最高25444人次。根據酒店場所向旅遊局提供的臨時數據顯示，10月酒店平均入住率達38.1%，11月首星期的平均入住率界乎33%至45%。

此外，根據澳門立法會議員吳國昌最新提交的議程前發言，他建議政府在籌備修改幸運博彩法律制度時，應及早考慮改進規限博彩承批人從毛收入撥款的機制，把更多資源注入社會保障基金及中央公積金等對市民的長效社會保障方面，應付財政逆境的衝擊。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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