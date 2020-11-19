美國上市的富途控股公布第三季業績，按美國非公認會計原則計量，期內純利4.08億元，按年增16倍；收入9.46億元，年增2.7倍；毛利亦年激逾3倍至7.64億元。

期內，富途客戶人數突破100萬至117.3萬；富途牛牛APP註冊用戶亦超越1000萬，達到1040萬，按年增加52.2%；單季交易額首次突破1萬億元，創歷史新高，截至第三季末，客戶資產達2009億元，按年增長1.8倍。

期內有資產客戶增速亦創新高。截至第三季，富途有資產客戶數41.81萬，按年增1.4倍，期內新增有資產客戶人數近11.5萬人，接近去年全年新增有資產客戶6.6萬的兩倍；香港有資產客戶數亦按年增加2倍，創上市以來單季增長新高。

記者：陳子凌

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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