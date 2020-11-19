德林控股（1709）去年向主板公司雲裳衣注入資產，今年3月新管理層正式入主，公司轉為主打金融服務，背靠母公司德林集團旗下的家族辦公室網絡。截止今年9月30日的6個月內，公司較去年同期扭虧為盈，半年錄得股東應佔溢利6627萬元。期內收益錄得1.69億元，按年增27%。中期息宣派每股0.68港仙，合共派息927萬元。

按分部業務分，新業務中，持牌金融服務錄得3042萬元溢利；借貸服務錄得133萬元溢利；資產管理業務5976萬溢利。公司「殼」雲裳衣原有業務服裝銷售則錄得330萬元虧損。德林控股聯合創始人兼首席執行官陳寧迪表示，將逐步縮減服裝銷售業務。

母公司德林集團旗下主要有三大業務，包括家族辦公室、另類投資，以及德林證券提供的金融服務，整體資產規模約為20億美元。德林控股暫主要包含最後一項業務，持有證監會1、4、6號牌，亦有少部分的另類投資業務。陳寧迪表示，亦考慮將更多另類投資的基金業務注入上市公司，但前提是要符合聯交所合規要求。

陳寧迪表示，德林控股的企業客戶，主要是家族辦公室服務的富豪所持有的中小型上市公司。他表示，目標客戶以實業公司為主，市值介乎30億至70億美元之間，德林與此類客戶的大股東保持長期良好關係。他亦表示，德林在資產管理業務所進行的投資，一般也是專注於中小市值的港股，並不對其他市場如美股進行投資。

他介紹，德林家族辦公室成立約十年，現時主要服務資產淨值介乎1億至10億美元的客戶，以內地客居多。此外亦有一名香港家族客戶，資產淨值介乎30億美元至100億美元。陳寧迪表示，家族辦公室業務客戶增長需時較長，但累積一定客戶數量後，透過富豪老友互相推薦，就可增速，公司已進入增速階段，有「幾何級數增長」。

德林控股合伙人兼德林證券首席執行官郎世杰表示，德林證券上半年參與4單首次公開發售（IPO）交易。根據資料，該券行過去兩年內參與的IPO前交易包括Uber、Lyft、騰訊音樂、小米（1810）等的包銷。

記者：馬迪帆