人力資源管理顧問機構ECA公布一項薪酬趨勢調查顯示，受到香港社會事件和疫情影響，企業正面對艱難的經濟環境，今年香港僱員的平均薪酬增長為2.1%，其中五分之二沒有加薪，較2019年的薪酬增幅4%減少接近一半，不過企業對經濟復甦仍充滿希望，預料香港2021年薪酬將增長3%，但四分之一的僱員將不獲加薪。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「社會事件及疫情無疑對本港經濟造成影響，香港2020年薪酬增長降低不足為奇，我們預測2021年薪酬增長將反彈至3%，證明僱主對明年的復蘇前景持謹慎樂觀的態度，話雖如此，增幅仍然低於2019年水平，因此任何復蘇可能都會是逐步出現。」

報告指出，考慮到預期通脹因素（2.4%），實質薪酬增長於2021年將會相對較低，關禮廉表示，估計2021年撇除通脹率後，明年香港居民的實質薪酬增長將為0.6%，是亞太區中最低，若與新加坡實際增長率2.7%相比，明顯較為遜色，並可能會阻礙香港經濟從經濟衰退中復蘇的進度。報告顯示，今年亞太區所有國家城市的薪酬增長均較低，平均為3.2%，公司預測到2021年將會出現復蘇，亞太區的平均薪酬增長預計將躍升至4.3%。

此外，報告又預測，2021年香港企業實施薪酬凍結的數量將大幅下降。他認為：「由於疫情對經濟造成破壞性影響，今年本港有40%企業實施薪酬凍結。面對明年可能推出疫苗，預測只有25%的公司將持續凍結措施至2021年，相信對香港的企業和僱員帶來改善的跡象。」

記者：溫藹紅

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講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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