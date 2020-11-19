置地公司宣布，初步投放1億元成立「置地公司家基金」，首階段將與三家香港非牟利慈善機構合作，攜手啟動一系列針對各種社會問題的計劃，惠及香港年輕一代和受房屋問題困擾的家庭。該基金亦會推動置地公司僱員、租戶、客戶和業務合作伙伴積極投身社區事務，群策群力，造福香港社會。

置地公司行政總裁黃友忠表示，置地公司屹立香港逾130載，為香港最大型企業之一，並一直與香港共同經歷高低起伏，共同成長。「置地公司家基金」成立的目的，是為了定焦香港長遠的發展，與社會不同持份者，攜手為香港近年面對的各種長期社會經濟問題，一同尋求解決之道，打造更多元開放的社會，讓下一代得以釋放潛力。」

是次與置地公司合作的三家香港非牟利慈善機構，包括協青社、願望成真基金及陳校長免費補習天地。

記者：陳偉燊

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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