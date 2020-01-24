港股午後窄幅上落，未有跌穿上午低位，惟尾市跌幅擴大，收市跌187點或0.71%，報26356點，結束三連升，成交金額1319億元，較上日減少1.37%；國指跌84點或0.8%，報10555點。恒生科技指數收報7903點，跌0.86%。

騰訊（0700）拖累大市，埋單跌2.72%，收報573元，為全日低位，拖低恒指74點，亦為表現最差藍籌；其次為友邦（1299）跌1.84%，收報88.2元，拖跌大市51點。ATMX中僅小米（1810）逆市揚，收報25.2元，升5%，為表現最好藍籌。阿里巴巴（9988）收報245.2元，跌1.92%；美團（3690）收報294元，跌2%。網易（9999）今日公布業績，收報134.1元，跌1.32%。

體育用品股持續活躍，安踏體育（2020）曾創上市新高，見114.3元，收報111.4元，升2.58%；李寧（2331）創上市新高，見47.7元，收報47.15元，升2.61%；滔搏（6110）亦曾破頂，見12.58元，收報12.02元，跌2.75%；361度（1361）收報0.95元，升1.06%。

物管股表現疲軟，雅生活服務（3319）收報34元，跌4.63%；碧桂園服務（6098）收報44.25元，跌4.74%；鑫苑服務（1895）收報2.25元，跌2.17%；新城悅（1755）收報19.7元，升3.14%；佳兆業美好（2168）收報21.7元，跌3.34%。今日首掛的融創服務（1516），收報14.14元，較招股價升21.9%。

莎莎（0178）中午放榜，中期虧損擴大至2.4億元，收報1.27元，跌0.78%。

另維他奶（0345）同樣於中午派成績表，截至9月底止股東應佔溢利為6.72億元，按年升26%，收報29.95元，跌6.11%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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