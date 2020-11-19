【有片：選股王】內地推綠色家電補貼政策 東岳可受惠
文章日期：2020年11月19日 12:59
恒指低開83點後偏軟，最多跌232點、低見26311點，半日收報26394點，跌150點或0.57%；國指跌0.69%。大市半日成交額701億元。
科技股有沽壓，恒生科技指數跌1%。，美團（3690）、京東（9618）跌2%、3%。金融股下跌，建行（0939）、友邦（1299）跌逾1%。物管股受壓，碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）跌逾3%，融創服務（1516）首日掛牌，高出招股價9%。消費股全線受到追捧，藍籌新貴，安踏（2020）、百威亞太（1876）升5%、6%。農夫山泉（9633）、海底撈（6862）升2%、3%。家電JS（1691）升8%。汽車股做好，廣汽（2238）、東風（0489）升逾半成。比亞迪股份（1211）跌逾2%。汽車4S經銷股永達（3669）升7%。
內地鼓勵淘汰舊家電傢具，並對購買綠色智能家電等給予補貼，有利家電企業之外，有利原材料如製冷劑需求，東岳（0189）可以受惠。東岳早前發盈警，預計今年首9個月純利減少六成，受到製冷劑、含氟物高分子及有機硅產品的格價及疫情影響，收入及毛利率下跌。不過，隨着製冷劑等需求上升，業績有望回穩。此外，集團計劃分拆氫燃料電池質子膜業務上市，有助加快發展。
東岳上月底低位回升，至今累升近四成，加上逼近4.5元阻力，今早先升後回順，短線回調料於4元有支持，可以吸納，倘低收3.8元則先行止蝕。
劉思明