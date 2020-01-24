ZA Bank早前已與Visa合作，推出自訂卡號碼的扣賬卡ZA Card。該行今宣布正式推出實體版，用戶可以進行實體簽賬及現金提款，由即日起至2021年1月31日，憑實體ZA Card或透過Apple Pay於商店完成合資格簽賬，即可以參加「最勁抽」，用戶有機會獲得最高200%的簽賬現金回贈，回贈會以ZA Coin 形式立即存入用戶賬戶。

該行指，凡以ZA Card消費10元或以上，用戶都可憑每筆交易即時獲得一次參與「最勁抽」的機會。同時該卡早前已推出相關消費優優包括網上簽賬可獲6%現金回贈，及在外賣平台Deliveroo簽賬亦可獲11%回贈。ZA Bank用戶可憑實體 ZA Card 在全球近 300 萬部 Visa 自動櫃員機提取現金，並免費在全港超過 3000 部接受 Visa 的銀行自動櫃員機提款。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示：「月結和日結回贈或許是一個『規矩』。深明即時回贈能讓用戶獲得更流暢的體驗，我們決心『做壞規矩』，讓用戶每次簽賬時都有機會獲得即時現金回贈。」他指出，ZA Card藉自訂卡號為用戶的銀行卡賦予意義，稱該行「做壞規矩」，全因想「做好銀行」，將那些沒有先例可循的想法，落實到用戶掌中的一個手機應用程式，從而為廣大用戶帶來多一個選擇。

記者：溫藹紅