莎莎國際（0178）公布截至9月底止中期業績，期內虧損2.42億元，去年同期蝕3653萬元，每股虧損7.8仙，鑑於所經營的市場環境嚴峻及前景未明，董事會決議不派發中期股息。

集團持續經營業務的營業額按年跌62.1%至12.86億元，香港及澳門特區市場的零售及批發銷售額下降70.4%至8.56億元。截至9月底止，集團持續經營業務的零售店舖總數由去年的244間減少至231間。

今年10月1日至11月15日的第三季度，集團營業額按年跌34.8%。港澳地區的零售銷售跌48.7%，同店銷售跌44.3%；中國市場零售銷售增長23.9%，同店銷售增長9.7%。

展望下半年，集團預計內地旅客人數回升或較預期慢，故理順店舖網絡和減低租金開支仍為集團持續的目標，下半年計劃會繼續關店。

集團又指，執行為期三個月的無薪假和臨時減薪措施，當中執行董事及高層員工的減薪計劃至今仍然維持，惟減薪幅度已相應降低，並鼓勵員工放取其有薪假期。目前除了董事會成員及管理級別員工減薪外，其餘所有員工 6月起已没有減薪或放無薪假等。集團亦經已申請第二輪補貼計劃。

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講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

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截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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