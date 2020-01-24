港股半日偏軟，早段一度跌232點，低見26311點，其後指數跌幅收窄，半日跌150點或0.57%，報26394點，成交金額700億元；國指跌73點或0.69%，報10566點。恒生科技指數收報7892點，跌1.01%。

友邦（1299）累市，埋單跌1.34%，收報88.65元，拖低恒指37點。ATMX中僅小米（1810）向上，收報24.25元，升1.04%；騰訊（0700）收報582.5元，跌1.1%；阿里巴巴（9988）收報247.2元，跌1.12%；美團（3690）收報292元，跌2.67%。安踏體育（2020）曾創上市新高，見114.3元，收報113.8元，升4.79%。

政府指，將研究粵澳內地居民來港免檢疫，部分收租股走高。恒隆地產（0101）升2.7%，收報20.95元，是升幅最大的藍籌；太古（0019）收報47元，升0.43%。藍籌中以舜宇（2382）表現最差，跌2.47%，收報158元。

中國國常會強調穩定和擴大汽車消費，將開展新一輪汽車下鄉及以舊換新。車股個別走，吉利汽車（0175）創52周高，見22.95元，收報22.45元，跌0.44%；廣汽集團（2238）收報8.45元，升4.71%；東風（0489）收報8.89元，升7.11%；長城汽車（2333）收報13.46元，跌1.17%。

啤酒股強勢，染藍的百威（1876）收報27.2元，升6.25%；華潤啤酒（0291）收報57.9元，升5.37%。

莎莎（0178）、維他奶（0345）今日公布業績，前者收報1.29元，升0.78%；後者收報31.05元，跌2.66%。

今日上市的融創服務（1516）向好，收報12.62元，較招股價升8.7%。

「美國大選金融風雲」視像研討會

講者：王冠一教授

日期：11月24日 (星期二)

時間：下午5:00-6:00 (HKT)

費用：HK$400 ；王冠一Patreon會員優惠價：HK$350

截止日期：2020年11月24日(星期二)下午3:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65899.htm

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